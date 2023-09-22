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        Haberler Gündem Adalet Bakanlığı 'görevde yükselme' sınav sonuçları açıklandı

        Adalet Bakanlığı 'görevde yükselme' sınav sonuçları açıklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın merkez teşkilatı ve adliyeler için 21 ünvanda açılan 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' yazılı sınav sonucunun açıklandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:17
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        'Görevde yükselme' sonuçları açıklandı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez teşkilat ve adliyeler için 21 ünvanda açılan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınav sonucu açıklandı. Adalet hizmetinin kesintisiz yürütülmesi için fedakarca görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

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        #Adalet Bakanlığı
        #görevde yükselme sınavı
        #haberler
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