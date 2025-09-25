Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Devlet kurumunda görev almak isteyen binlerce vatandaş 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvurusunu tamamladı. Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan ediliyor. Peki, CTE Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 1
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları için gözler CTE’den gelecek açıklamada. Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alındı. Toplamda 5 bin personel alımında üzere 1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli kadroları için başvuru tamamlanmış oldu. Peki Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?
- 2
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması gerekiyor. Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.
Alımlar kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.
İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.
- 3
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SÜRECİ
Sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak adayların listesi, kadrolar ve başvurulan il/komisyonlara göre ilan edilecek. İlan edilen kadro sayısının her öğrenim düzeyinde üç katı kadar aday sınava çağırılacak.
Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava girmeye hak kazanacak.
Adaylara ayrıca bireysel bir tebligat yapılmayacağı için duyuruların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.
-