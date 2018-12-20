Adalet Bakanı'ndan Gülen'in iadesi hakkında açıklama

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili “Türkiye'nin titizliği olmasaydı belki de üstü örtülecekti” ifadelerini kullanırken FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi ile ilgili de “Olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken bu. ABD kendi içerisinde hem savcılık, hem FBI anlamında soruşturmalarını yürütüyor. Bunlar önemli gelişmeler” dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarından satırbaşları:
Çok yoğun temaslar da oldu, sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Dışişleri bakanımızın. Türkiye'nin tezlerinin hatırlatılması manasında çok önemli görüyoruz.
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken bu. Yargının talebiyle iadesi istenmiş bir örgüt ele başının, elbette yapması gereken iade etmesidir.
Bu konularda ABD de açtığı soruşturmalar, orada sürdürdüğü soruşturmalar çerçevesinde bilgi talebi oluyor. Yargı makamları elde ettiği bilgileri iletiyorlar. Tüm bu süreçlerde bitmiş, olumsuz sonuçlanmış bir süreç değil. Olumlu sonuçlanması gereken süreci takip ediyoruz. Ve burada FETÖ elebaşının, örgütün elebaşlarının, yönetici kadrolarının iadelerinin yerine gelmesini bekliyoruz. Türkiye iadesi konusunda olumlu bir sonuç bekliyoruz.
ABD kendi içerisinde hem savcılık, hem FBI anlamında soruşturmalarını yürütüyor. Bunlar önemli gelişmeler. Anlaşma kapsamında ABD'nin bilgi talepleri oluyor. Bu her iki ülkenin kullandığı bir yöntem.
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