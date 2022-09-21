MHP'li Yıldız: Afla ilgisi yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldi. Af tartışmaları alevlendiren görüşme sonrası MHP'li Yıldız, Habertürk'e konuştu. Yıldız, "Böyle bir çalışmaya ihtiyaç var mı o ayrı mesele ama Bakan Bey ile görüşmemizin af ile infaz düzenlemesi ile ilgisi yok" dedi.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini açıkladı. "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım. Sayın Adalet Bakanımıza izah edeceğim husus sadece müddet namelerin düzenlenmesinde ilden ile farklı uygulamalar meydan vermemesiyle ilgilidir" mesajını paylaştı.
ADALET BAKANLIĞI'NDA İKİ SAATLİK GÖRÜŞME
MHP'li Feti Yıldız bu açıklamayı yaptı ancak başkent Ankara'da kısa sürede af tartışmaları alevlendi. Adalet Bakanlığı'nda yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Habertürk'e konuştu.
Aynı suçtan aynı cezayı alan ancak farklı illerde hapis yatan kişilerin farklı tarihlerde tahliye edildiğini, infaz sürelerinin ilden ile farklılık gösterdiğini belirten Yıldız, "5'er yıl hapis alan, aynı kişiler biri 3 ay önce hapisten çıkıyor diğerleri kalıyor. Neden?' diye sorulduğunda 'infaz böyle hesaplandı deniliyor. Yozgat'ta farklı Kayseri'de farklı bir durum oluşuyor" dedi.
"GÖRÜŞMEMİZİN AF İLE İLGİSİ YOK"
Kendisine bu yönde çok talep ulaştığın bunu da Bakan Bekir Bozdağ'a ilettiğini belirten Feti Yıldız, Bozdağ'ın iletilen kişilerin durumun inceleteceğini söylediğini aktardı. Af tartışmaları için de "Bakan Bey ile görüşmemizin af ile infaz düzenlemesi ile ilgisi yok. Böyle bir çalışmaya ihtiyaç var mı o ayrı mesele, ama bu görüşmenin af ile alakası yok" dedi.
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