Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, " Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" dedi.

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