AA

ABD Senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti. Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Skandal karara ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir" dedi.