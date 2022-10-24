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Vapurda bir polis intihar etti! Bir çocuk yaralandı!

İstanbul'da, Karaköy-Adalar seferi yapan vapurda bir polis memuru, yanında bulunan kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra silahını ateşleyerek intihar etti. İntihar eden polis memurunun silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan bir çocuğa ise isabet etti, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Giriş: 24.10.2022 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adalar vapurunda bir polis silahıyla intihar etti! Bir çocuk yaralandı! - Güncel haberler
Adalar vapurunda bir polis intihar etti!
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İHA

İstanbul'da olay, dün 19.30 sıralarında Karaköy-Adalar seferi yapan vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköy-Adalar vapurunda kız arkadaşı ile seyahat eden polis memuru R.S. (31) kız arkadaşı A.Ş. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

İHA'da yer alan habere göre ikilinin tartışması sonrası polis memuru, tabancasını ateşleyerek intihar etti.

KURŞUN BİR ÇOCUĞA DA İSABET ETTİ

Polis memuru, intihar ederken silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan A.A. isimli çocuğa isabet etti.

ÇOCUK HAFİF BİÇİMDE YARALANDI

Kurşunun isabet ettiği A.A. hafif şekilde yaralanarak bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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