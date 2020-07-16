Adaçayı, çok eski çağlarda da şifalı bitki olarak bilinirdi. 13. asırdan kalma bir dizede şöyle söyleniyor: "Eğer dikmişsen adaçayını bahçeye, ne gerek var ölmeye!". Bunun haricinde çok eski bitki kitabı ise adaçayını şu şekilde anlatıyor: “Kutsal Meryem ana, Bebek İsa ile Herodes’un gazabından kaçmak zorunda kaldığında, kendisini saklamaları için, çayırdaki tüm çiçeklerden yardım istemiş, ama hiçbir çiçek ona yanıt vermemiş. İşte o zaman adaçayı eğilmiş ve Meryem ana sığınacak bir yer bulmuş. Onun sık ve koruyucu yapraklarının arasına girerek Herodes’un askerlerinden saklanmış ve askerler onu görmeden geçip gitmişler. Tehlike geçiştirildikten sonra, saklandığı yerden çıkan Meryem ana, tatlı sesiyle adaçayına şöyle demiş: Bu andan sonra sonsuza dek insanların en çok sevdiği çiçek sen olacaksın. Seni, insanları tüm hastalıklardan koruyacak kadar güçlü kılıyorum. Bana yaptığın gibi, onları da ölümden kurtar!” İşte o zamandan beri adaçayı, insanları iyileştirmek ve onlara yardım etmek için her yıl yeniden çiçekleniyor."

Adaçayı Nedir?

Adaçayı bilimsel olarak Salvia officinalis ismi ile bilinir. Diğer isimleriyse; Diş Otu ya da Meryemiye’dir. Grimsi yeşil yaprakları ve odunsu bir sapı olan çok yıllık, yaprak dökmeyen bir çalıdır. Ballıbabagiller familyasından kekik, lavanta, nane, biberiye ile beraber olan bu şifalı bitki Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerine özgüdür. İlkbahar sonu veya yaz başında, adaçayı bitkileri lavanta ve beyazdan pembeye ve mor rengine değin değişen çiçekler açar. Adaçayı yaprakları trikom adı verilen küçük, saç benzeri yapılarla kaplıdır. Sabun ve kozmetik ürünlerinde parfüm olarak kullanılır.

Adaçayı, 2001 yılında Uluslararası Bitki Derneği tarafından “Yılın Bitkisi” unvanına kavuştu. Adaçayı, dünya çapında yaygın olarak tüketilmektedir. Adaçayı bitkisinin yaprakları kurutularak çay yapılır. Ayrıca yemeklerde de güzel bir tat kattığı için kullanılmaktadır.

Adaçayı 70-80 santimlik ağaçlarda yetişir. Ülkemizde İzmir taraflarında yetişir. Don olaylarının sık yaşandığı bölgelerde ve soğuk iklimlerde istediği sıcaklığın sağlanması için etrafı diğer ağaçlarla kapatılmalıdır. Adaçayı; A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, K vitamini bakımından çok zengin bir besindir. Yüksek miktarda potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum bulunur.

Adaçayı İçerisinde Hangi Vitaminler Ve Mineraller Vardır?

Adaçayı içerisinde, K vitamini, B6 vitamini, C vitamini, A vitamini, B3 vitamini, B9 vitamini, E vitamini bulunur. Potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum, bakır mineralleri bulunmaktadır. Ayrıca, az miktarda; kalori, protein, yağ, lif vardır. Adaçayının yararları içinde bulundurduğu bileşiklerden kaynaklanmaktadır. 160’ın üstünde polifenol içerir. Bunların bir kısmı ve etkili olanları; rosmanirik, kafeik, klorojenik, elagik asittir. Apigenin, luteolin ve diosmetin gibi flavonoidler de bulunmaktadır.

Adaçayının Faydaları Nelerdir?

Adaçayı; esnek, pürüzsüz ciltler için harika bir bitkidir. İçinde bulunan fenolik asitler, antioksidanlar, uçucu yağlar adaçayını sağlık yönünden çok önemli kılar. Karoten beta ile dolu olduğu için potansiyel bir anti kanser maddesidir. Cilde olan yararlarından dolayı kozmetikte de kullanılmaktadır. Cilt haricinde saç sağlığı için de kullanılır. A vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve K vitamini açısından çok zengindir. Diğer faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Adaçayı Depresyona İyi Gelir : Yaşadığımız çağın en önemli rahatsızlıklarından olan stres, depresyona karşı çok etkilidir. İçinde bulunan diosmetin, apigenin ve luteolinin gibi antioksidanların çokça bulunması, depresyon, stres ile mücadele sağlar. Günde ortalama bir bardak adaçayı içmeniz, depresyondan dolayı oluşan olumsuz düşüncelerle mücadele etmenizde size katkı sağlayabilir.

Yaşadığımız çağın en önemli rahatsızlıklarından olan stres, depresyona karşı çok etkilidir. İçinde bulunan diosmetin, apigenin ve luteolinin gibi antioksidanların çokça bulunması, depresyon, stres ile mücadele sağlar. Günde ortalama bir bardak adaçayı içmeniz, depresyondan dolayı oluşan olumsuz düşüncelerle mücadele etmenizde size katkı sağlayabilir. Alzheimer Hastalığına Adaçayı: Adaçayı;düzenli olarak kullanıldığında hafızayı güçlendirir. Bunun yanında hafif alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hafıza kaybı durumlarında tedavi için önerilmektedir. Bununla beraber yaşlanmaya bağlı olarak meydana çıkan olası unutkanlık, bunama gibi zihinsel sorunlardan korunmaya yardımcı olur.

Adaçayı;düzenli olarak kullanıldığında hafızayı güçlendirir. Bunun yanında hafif alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hafıza kaybı durumlarında tedavi için önerilmektedir. Bununla beraber yaşlanmaya bağlı olarak meydana çıkan olası unutkanlık, bunama gibi zihinsel sorunlardan korunmaya yardımcı olur. Diyabete Faydaları: Adaçayı üzerinde yapılmış birçok çalışma; diyabet hastalığıyla mücadele eden kişilerde, kolesterolü düşürme etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Adaçayının yaprak ekstralarının antihiperglisemik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Adaçayı üzerinde yapılmış birçok çalışma; diyabet hastalığıyla mücadele eden kişilerde, kolesterolü düşürme etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Adaçayının yaprak ekstralarının antihiperglisemik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Romatizma, Diğer Enfeksiyon Hastalıklarına Karşı Faydalıdır: Adaçayında bulunan vitamin ve elementler çok fazla antioksidanlar içerir. Bundan dolayı enfeksiyonlara karşı etkilidir. Romatizmadan kaynaklanan iltihaplara karşı da etkilidir. Ayrıca, astım ve bronşit rahatsızlıklarından kaynaklanan enfeksiyonlara iyi gelir. Astım ataklarının şiddetini azaltabilecek gücü vardır.

Adaçayında bulunan vitamin ve elementler çok fazla antioksidanlar içerir. Bundan dolayı enfeksiyonlara karşı etkilidir. Romatizmadan kaynaklanan iltihaplara karşı da etkilidir. Ayrıca, astım ve bronşit rahatsızlıklarından kaynaklanan enfeksiyonlara iyi gelir. Astım ataklarının şiddetini azaltabilecek gücü vardır. Adaçayı Kalp Sağlığını Korur: 2 tatlı kaşığı adaçayı ortalama 20 mg kalsiyum, potasyum içerir. Günlük olarak tüketilen adaçayı kardiyovasküler sistemin düzgün çalışması, kalp ritminin sağlıklı şekilde devam etmesi için iyi gelir. Bunların haricinde kolesterolü dengeleyen sodyum içerdiği için dolaylı yoldan kalp sağlığına katkı sağlar.

2 tatlı kaşığı adaçayı ortalama 20 mg kalsiyum, potasyum içerir. Günlük olarak tüketilen adaçayı kardiyovasküler sistemin düzgün çalışması, kalp ritminin sağlıklı şekilde devam etmesi için iyi gelir. Bunların haricinde kolesterolü dengeleyen sodyum içerdiği için dolaylı yoldan kalp sağlığına katkı sağlar. Sindirim Sistemini Korur, İshale İyi Gelir: Lif içeren tüm bitkiler sindirim sistemi için önemlidir. Adaçayının içerdiği lifler mideyi kuvvetlendirir, ishale, aşırı terlemeye karşı iyi gelir. Sindirim sistemi bozukluklarını düzenlemektedir.

Lif içeren tüm bitkiler sindirim sistemi için önemlidir. Adaçayının içerdiği lifler mideyi kuvvetlendirir, ishale, aşırı terlemeye karşı iyi gelir. Sindirim sistemi bozukluklarını düzenlemektedir. Yaşlılığı Geciktirir: Adaçayı yaprağı kan dolaşımını hızlandırır. Hücrelerin yenilenmesinde içerdiği kalsiyum ve A vitamini sayesinde önemli bir rol oynamakta, hasarlı hücrelerin onarılmasında büyük katkısı vardır. İçerdiği antioksidanlar ise ciltte meydana gelen çizgileri, kırışıklıkları gidermeye yarar. Adaçayı, serbest radikallerin düşmanıdır. Adaçayı kısaca, cilt sağlığınızı korur, genç kalmanızı sağlar, pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza katkıda bulunur.

Adaçayı yaprağı kan dolaşımını hızlandırır. Hücrelerin yenilenmesinde içerdiği kalsiyum ve A vitamini sayesinde önemli bir rol oynamakta, hasarlı hücrelerin onarılmasında büyük katkısı vardır. İçerdiği antioksidanlar ise ciltte meydana gelen çizgileri, kırışıklıkları gidermeye yarar. Adaçayı, serbest radikallerin düşmanıdır. Adaçayı kısaca, cilt sağlığınızı korur, genç kalmanızı sağlar, pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza katkıda bulunur. Selülit Ve Adaçayı: Yukarıda da belirttiğimiz gibi kan dolaşımını arttırıcı özelliği vardır. Kan dolaşımının yüksek olduğu vücutta, toksinler daha çabuk atılır. Bunun sonucunda da selülit sorunları minimuma indirgenir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kan dolaşımını arttırıcı özelliği vardır. Kan dolaşımının yüksek olduğu vücutta, toksinler daha çabuk atılır. Bunun sonucunda da selülit sorunları minimuma indirgenir. Adaçayı Saç Sağlığını Korur:Adaçayı yapraklarından çıkarılan yağ, saç sağlığı için önemli bir kaynaktır. Saçlarınızın daha sağlıklı olması için bu yağ ile kafa derisine masaj yapabilirsiniz. Böylece dökülmeyen, daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Yaşlılığın en büyük belirtisi olan beyaz saçlar için de adaçayı yağı kullanılabilir.

Metabolizmayı, Ruh Sağlığını Korur: İçinde bulundurduğu zengin besin kaynaklarıyla metabolizmaya katkı sağlar. Özellikle de kış aylarında soğuk algınlığından kaynaklı rahatsızlıklara, salgın hastalıklara karşı etkilidir. Bunun dışında ruh sağlığınıza da katkısı vardır. Ferahlatıcı bir içecek olan adaçayı beyin hücreleri için önemli olan birçok elementi içermektedir. Sinir sistemini yatıştıran özelliğe sahiptir.

İçinde bulundurduğu zengin besin kaynaklarıyla metabolizmaya katkı sağlar. Özellikle de kış aylarında soğuk algınlığından kaynaklı rahatsızlıklara, salgın hastalıklara karşı etkilidir. Bunun dışında ruh sağlığınıza da katkısı vardır. Ferahlatıcı bir içecek olan adaçayı beyin hücreleri için önemli olan birçok elementi içermektedir. Sinir sistemini yatıştıran özelliğe sahiptir. Menopoz Semptomlarını Azaltır: Menopoz esnasında oluşan hormonal dengesizlikler östrojen eksikliğinden olur. Adaçayı içinde bulunan bileşikler östrojen benzeri özelliklere sahip olduğundan, özellikle menopozda yaşanan sıcak basmaları, aşırı terleme ve sinirliliği önlemede yardımcıdır. Adaçayı yapraklarının ve takviyesinin, adet düzensizlikleri, dismenore (ağrılı adet dönemleri),amenore (adetten kesilme) gibi problemlerle başa çıkabilme kapasitesi bulunmaktadır. Adaçayı çok güçlü terlemeyi durdurucu etkiye sahiptir. Hatta tüberküloz hastalarında gece terlemelerinin önlenmesi için ve hiperhidroz (aşırı terleme) hastalığına karşı kullanılır.

Menopoz esnasında oluşan hormonal dengesizlikler östrojen eksikliğinden olur. Adaçayı içinde bulunan bileşikler östrojen benzeri özelliklere sahip olduğundan, özellikle menopozda yaşanan sıcak basmaları, aşırı terleme ve sinirliliği önlemede yardımcıdır. Adaçayı yapraklarının ve takviyesinin, adet düzensizlikleri, dismenore (ağrılı adet dönemleri),amenore (adetten kesilme) gibi problemlerle başa çıkabilme kapasitesi bulunmaktadır. Adaçayı çok güçlü terlemeyi durdurucu etkiye sahiptir. Hatta tüberküloz hastalarında gece terlemelerinin önlenmesi için ve hiperhidroz (aşırı terleme) hastalığına karşı kullanılır. Diş Eti Hastalıklarını Önler: Adaçayı, antiseptik ve antimikrobiyal özelliğiyle diş eti hastalıklarını önler. Diş etlerinizde sorun varsa ada çayıyla günde iki kez gargara yapabilirsiniz. Ada çayı aynı zamanda dişlerin beyazlamasına da yardımcı olur.

Adaçayının faydalarını kısaca maddeler halinde sıralarsak;

Depresyona iyi gelir

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar

Beyin fonksiyonlarını geliştirir

Bronşit ve astım belirtilerini hafifletir

Karaciğeri temizler

İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcıdır

Aşırı terlemeyi azaltır

Stresi azaltır

Sakinleştirir

Menopoz sonrası belirtileri hafifletir

Saçların beyazlamasını yavaşlatır

Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır

Hafızayı güçlendirir

Alzheimer’a karşı yardımcı olarak kullanılır

Kan şekerini düşürür

Dişeti iltihaplanmasına karşı kullanılır

Ağız yaralarının tedavisinde kullanılır

Sinirsel baş ağrısını hafifletir

Safra kesesini çalıştırır

Gargara suyu olarak kullanılır

Boğaz ağrısını alır

Yaşlılığı geciktirir.

Selülit sorununu minimum seviyeye indirir.

Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.

Adaçayını Kimler Tüketmemeli?

Adaçayını çok düşük tansiyona sahip olan kişiler sık sık tüketmemelidir.

Sürekli ilaç kullananlara adaçayı kullanmaları tavsiye edilmez.

Şeker hastalarına adaçayı tüketimi tavsiye edilmiyor.