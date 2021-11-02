Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ada Masalı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...



ADA MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Salı günleri yayınlanan dizinin yayın günü değişti. Ada Masalı bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelecek...

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran’a son bir iyilik yapmak ister: onun İzmir’deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.

Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran’ın barışmasını sağlamaktır. Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?

Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten’in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.

Poyraz ve Haziran’ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.