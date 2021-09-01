Ada Masalı dizisinin son bölümünde; Adada yalanlar üzerine bir oyun kuran bir başka kişi de İdil’dir. Poyraz’ın ilgisini kazanmak için söylediği yalanın nerelere varabileceğini görmeye başlayacaktır. İşte Ada Masalı 12. yeni bölüm fragmanı

ADA MASALI 12. BÖLÜM FRAGMANI

ADA MASALI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Batu’nun planı işe yaramıştır. Poyraz’dan yediği yumruk amacına ulaşmış, Haziran ve Poyraz arasında bir kırılmaya sebep olmuştur. Ancak Batu’nun henüz bilmediği şey, bu olayın Poyraz’da bambaşka etkilerinin de olduğudur. Poyraz’ın karanlık geçmişi üzerindeki perde aralanmaya başlamıştır bir kere…

Melisa ve Alper’in kısa yakınlaşması başlarını hiç beklemedikleri belalara sokacaktır. Biricik’i korumak adına söylenen yalanlar zamanla içinden çıkılmaz bir oyuna dönüşecektir.

Adada yalanlar üzerine bir oyun kuran bir başka kişi de İdil’dir. Poyraz’ın ilgisini kazanmak için söylediği yalanın nerelere varabileceğini görmeye başlayacaktır.

Haziran, bir yandan Poyraz’la Batu’nun kavgasının sebebini öğrenmeye çalışırken bir yandan da Poyraz’la aralarındaki köprülerin yıkılmamasını sağlamaya çalışır. Ancak Poyraz bunu hiç de kolaylaştırmıyordur.

Batu’nun her seferinde işin içinden sıyrılması, kendini suçsuz gösterecek hamleler yapması Poyrazı daha da zor bir duruma sokmaktadır. Ancak her şeye rağmen Poyraz ve Haziran aşka tutunmaya çabalayacaktır. Ancak artık aşklarının karşısında bir değil iki güçlü düşman vardır.