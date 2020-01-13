Ada ile 3 milyon sigorta işlemi

13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dijitalleşme stratejileri doğrultusunda Nisan 2018’de yapay zekâ uygulaması ADA’yı (Aksigorta Dijital Asistan) başlatan Aksigorta, 2 yılda 3 milyon başarılı işlem gerçekleştirdi. Dijitalleşmeyle birlikte sigortacılığı kolay, yalın ve erişilebilir hale getirdiklerini belirten Aksigorta Bilgi Teknolojileri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Sektörün ilk yapay zekâ uygulaması ADA ile 2018’de 6 departmanda 30 farklı iş sürecini yönetirken, şu anda 8 farklı departmanda 70’ten fazla iş sürecimizi yapay zekaya emanet ettik. İlk yıl 1 milyon işlemle çıktığımız bu dijitalleşme yolunda, 2019 sonu itibariyle toplamda 3 milyon işlemi ADA ile gerçekleştirdik’’ diye konuştu.
CEVAP SÜRESİ 2 DAKİKAYA İNDİ
İyi tanımlanmış işleri yapay zekaya devrederek, çalışanların daha katma değerli işlere yöneldiklerini ifade eden Metin Demirel, “ADA; insan kaynakları, çağrı merkezi, finans ve muhasebe, hasar, UW, acenteler, broker ve kurumsal satış kanallarının yanı sıra hukuk departmanlarına önemli oranda destek sundu. Aynı zamanda ADA, 200 milyon prim üretimi yapılan filo işlemlerinde tüm süreci baştan sona yönetti. Bu sayede çalışanlarımızın katma değerli işlere yönelmesini ve verimliliğin artmasını sağladık. Dijitalleşme ile birlikte Operasyonel verimliliğin artışının yanı sıra müşteri deneyiminde de oldukça iyi gelişmeler yaşandı. 400.000 hasar evrakı ADA tarafından ayrıştırılıyor, hasar dosyası ile eşleştiriliyor. Türkiye genelinde 2.500 acenteden gelen yaklaşık 680.000 talep ADA tarafından cevaplanıyor, cevaplanma süresi 2 saatten 2 dakikaya düştü. Öte yandan, yine sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz ADA alt tabanlı WhatsApp Business ile müşterilerimiz hasar dosyalarını 7/24 akıllı telefonlarından takip edebiliyorlar. Tüm bu gelişmelerle, Aksigorta olarak müşteri memnuniyetimizi 3 puan artırmış olduk’’ dedi.
Yakın zamanda yapay zekanın kullanıldığı iş süreçlerinde artış yaşanacağını vurgulayan Demirel, şöyle konuştu: “IOT (Nesnelerin İnterneti),görsel tanıma ve konuşma sentezi gibi yapay zekâ yeteneklerini de kullanarak diğer sigortacılık süreçleri ile entegrasyon konusunda araştırmalara devam ediyoruz. ADA, yakın gelecekte tüm yapay zekâ bileşenleri ve bunlarla entegre diğer teknolojileri kullanarak tüm süreçlerimizde en büyük yardımcımız olacak.’’
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