"GÜÇLÜ GÖZÜKMEKTEN ÇOK YORULDUM"

Subaşı, bir takipçisinin Instagram DM'den kendisine attığı, "Herkes seni vurdumduymaz ve havalı sanıyor. Oysa sen kızına dört elle sarılmış ve içine ağlıyorsun. Hep güçlü gözükmek zorunda değilsin. Zaten isteyen, istediğini düşünüyor. Mutlu ol..." mesajını yayınladı ve altına şu notu düştü: Aslında çok yoruldu...