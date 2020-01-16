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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda "Zuhal Topal’la Sofrada" programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek Fox TV'ye dava açtı.

Acun Ilıcalı, davanın reddedildiği şeklinde çıkan haberleri Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı. "Çıkan haberler gerçek dışıdır" diyen Ilıcalı, şunları söyledi:

"Zuhal Topal’la Sofrada' programına karşı açtığımız dava reddedildi" başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. Dava süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.