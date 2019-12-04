04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'la Sofrada isimli programla Yemekteyiz'in taklidini yaptığını belirterek FOX TV'ye dava açtı. Bilirkişi raporunun açıklandığı olayda Acun Ilıcalı haklı bulundu. Konu hakkında konuşan Ilıcalı, FOX TV'nin kendilerine para teklif ettiğini söyledi.
AYNISI OLDUĞU İSPATLANDI
İki programın birbirinin aynısı olduğunu belirten Ilıcalı, programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Bilirkişi raporu, Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Zuhal Topal'la Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dış ses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı olduğu ispatlandı.
ACUN ILICALI: FOX TV PARA TEKLİF ETTİ
Acun Ilıcalı konuyla ilgili; "Belge, FOX TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. FOX TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok." dedi.
"KURGUSAL DÜZEYDE İKİ PROGRAM BİRBİRİNİN AYNIDIR"
Işık Üniversitesi'nden akademisyen Emrah Dönmez tarafından hazırlanan raporun detayları:
"TV8'deki 'Yemekteyiz' ve FOX TV'deki 'Zuhal Topal'la Sofrada' programlarında yemeklerin sırayla gelmesi, konuklar tarafından değerlendirilmesi, sunum sırası aynıdır. İki programın yayın akışları büyük ölçüde birbirine benziyor. Program aynı düzende akıyor. Eve geliniyor, yarışmacı tanıtılıyor, alışveriş yapılıyor, yemek hazırlanıyor, konuklar sırayla geliyor, servis başlıyor, değerlendirme yapılıyor. Ardından günün yarışmacısı puanlanıyor, program kapanıyor. Küçük farklılıklar bütünü etkilemez.
Programların çekim teknikleri, aktüel kamera ve ışık kullanımı benzer. Ekran grafikleri farklı görünse bile kullanım amaçları aynı. Format gereği iki programın da büyük bölümü yarışmacının evinde geçiyor. İkisi de fly cam ile şehir çekimleri ile başlıyor. İkisinde de market alışverişleri dış ses yardımıyla yapılıyor. 'Birazdan' ve 'Az Sonra' kısımları isimleri dışında farklılık göstermiyor. Kurgusal düzeyde iki program da birbirinin aynıdır.
İki yarışmada da dış ses tarafından sunucu anons ediliyor. Sunucular haftanın ilk günü kimin yarışacağını söylüyor ve eve gidiyorlar. Her iki yarışmada da yarışmacılar, menülerini açıkladıkları sırada ekranda menünün görüntüsüne yer veriliyor. Oturma düzenleri de aynı. İkisinde de altı kişi masada oturuyor. Sunucu ve günün yarışmacısı yan yana masanın başında yer alıyor."
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