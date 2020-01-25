Acil durum telefon listesi

Acil durum telefon numaraları neler? sorusu dün Elazığ'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar tarafından soruluyor. Özellikle polis, itfaiye ve ambulans numaralarını herkes bilmeli ve sadece gerçekten gerekli durumlarda bu numaralar ile durum bildirilmeli. Ancak gerçekten acil durumlarda doğru numaraların aranması ve gereksiz yere bu hatların meşgul edilmemesi önemli. İşte acil durum numaraları...

ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI

Bu numaralar aranarak ilgili durum hakkında yardım alınabilir.

İtfaiye 110

Alo Trafik 154

Elektrik Arıza 186

Jandarma İmdat 156

Alo Zabıta 153

Orman Yangını 177

Bilinmeyen Numaralar 118

Su Arıza-Fatura Bilgileri 185

Acil Servis 112

Polis İmdat 155

Gaz Arıza 187

Alo Doktor 113

Tüketici Hattı 175

Sağlık Danışma 184

Alo Sahil Güvenlik 158