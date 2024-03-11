SURVİVOR POYRAZ NE YAPTI, NEDEN CEZA ALDI?

Survivor All Star yarışmasında mavi takımda mücadele eden Yiğit Poyraz, Survivor'ın 56. bölümünde acil durum ada konseyine çıktı.

Acun Ilıcalı, acil durum ada konseyi gerçekleştirdi ve şu açıklamalarda bulundu: ''Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz.''

Acil durum konseyi Poyraz'ın gerçekleştirdiği bir olay yüzünden düzenlendiği açıklandı. Poyraz'ın, Dominikli birinin evine girerek yiyecek aldığı ortaya çıktı.