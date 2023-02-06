Acil yardım için AFAD telefon numaraları

TÜM ACİL NUMARALAR 112'DE TOPLANDI!
81 ilde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezlerinde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 89 milyon çağrıya yanıt verildi.
112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılmaktadır. Acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirlenmektedir.
Vatandaşlarımızın acil durumlarda arayacakları 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, 4 dilde hizmet verilmektedir. Aynı zamanda
Engelsiz 112 uygulamasıyla işitme dili bilen personelimiz aracılığıyla çağrı hizmeti verilmektedir. e-Çağrı hizmetiyle, kaza yapan araçlara otomatik bağlanarak kazazedelere yardım hizmeti ulaştırılabilmektedir.
Artık ülkemizin her yerinden acil çağrı numaralarına tek bir numaradan ulaşacağız.