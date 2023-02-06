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ACİL DURUM İLETİŞİM NUMARALARI | Acil yardım için AFAD telefon numaraları

Acil yardım için AFAD telefon numaraları

Türkiye'yi deprem fırtınası vurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda deprem meydana geldi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından AFAD acil yardım telefon numaraları araştırmaları hız kazandı. İşte, Acil yardım için AFAD telefon numaraları...

Giriş: 06.02.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Birçok ilde hissedilen depremin ardından AFAD acil yardım telefon numaraları araştırmaları hız kazandı. İşte, AFAD acil durum iletişim numaraları...

  • HAYATİ DURUMLAR DIŞINDA TELEFON GÖRÜŞMELERİNDEN KAÇININ!

    AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

    "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."

  • TÜM ACİL NUMARALAR 112'DE TOPLANDI!

    81 ilde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezlerinde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 89 milyon çağrıya yanıt verildi.

    112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılmaktadır. Acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirlenmektedir. 

    Vatandaşlarımızın acil durumlarda arayacakları 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, 4 dilde hizmet verilmektedir. Aynı zamanda 

    Engelsiz 112 uygulamasıyla işitme dili bilen personelimiz aracılığıyla çağrı hizmeti verilmektedir. e-Çağrı hizmetiyle, kaza yapan araçlara otomatik bağlanarak kazazedelere yardım hizmeti ulaştırılabilmektedir. 

    Artık ülkemizin her yerinden acil çağrı numaralarına tek bir numaradan ulaşacağız.

  • AFAD ACİL DURUMLAR İLETİŞİM NUMARALARI

    AFAD Batman 0488 213 91 33

    AFAD Hatay: 03261120000

    AFAD Maraş: 03442214991

  • AFAD Antep: 03424281118

    AFAD Adana: 03222272854

    AFAD Adıyaman: 04162161231

  • AFAD Urfa: 04143137290

    AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

    AFAD Osmaniye: 0328 826 2002 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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