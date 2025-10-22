Habertürk
        Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

        Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025-2026 AÖF sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF Güz Dönemi vize sınavları aralık ayında organize edilecek. İşte, AÖF sınav tarihleri

        Giriş: 22.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:23
          AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı AÖF ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, açıköğretim sınav takvimi...

          AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

          Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

          Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

