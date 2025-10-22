Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025-2026 AÖF sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF Güz Dönemi vize sınavları aralık ayında organize edilecek. İşte, AÖF sınav tarihleri
AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı AÖF ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, açıköğretim sınav takvimi...
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
