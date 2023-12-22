Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon AÇIKLANDI | Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ile çeyrek altın ve bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?

        Gelinim Mutfakta'da bir final gününde daha heyecanlı dakikalara sahne oldu. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan yarışmada Aleyna ve Tuğba arasındaki gerilim güne damga vurdu. Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ile bileziklerin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin belli oldu. İşte, 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 19:13 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gamze arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile yarışmadan elenen gelin belli oldu. Peki, 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          22 Aralık Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Aleyna oldu. Haftanın final gününde 10 altın bileziği kazanan gelin ise Yeşim oldu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Bu hafta eleme olmayacağı açıklandı. Yarışma haftaya aynı kadro ile devam edecek.

        • 4

          22 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          Bugünün puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 21 Aralık Perşembe dünün puan durumu şöyleydi;

          Gamze - 16

          Aleyna - 16

          Yeşim - 13

          Tuğba - 11

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Sigara panelinde sigara molası
        Sigara panelinde sigara molası
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Habertürk Anasayfa