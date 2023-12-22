Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gamze arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile yarışmadan elenen gelin belli oldu. Peki, 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...