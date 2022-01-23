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Haberler Sağlık AÇIKLANDI! 23 Ocak 2022 Koronavirüs tablosu... Son dakika vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte güncel tablo

23 Ocak 2022 Koronavirüs tablosu açıklandı... Son dakika vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Bakan Koca, 23 Ocak koronavirüs tablosunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi, 185 kişi ise hayatını kaybetti İşte 23 Ocak 2022 Koronavirüs tablosu...

23.01.2022 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
AÇIKLANDI! 23 Ocak 2022 Koronavirüs tablosu... Son dakika vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, 23 Ocak Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Güncel vaka sayıları 65.503 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" dedi

23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 23 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1400 artarak 865 bin 969'a çıktı.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 63 bin 205 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedildi.

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 50 bini aştı.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 333 kişi hayatını kaybetti.

İrlanda'da Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kısıtlamaların büyük bölümü uygulanmayacak.

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