MARTTA ZAM ŞAMPİYONU OLDU

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motorindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi. Bu sebeple motorin ve benzin arasındaki makas açıldı. Motorinin litresi 21.23 liraya satılırken benzinin litresi 19 lira oldu. Motorin fiyatı yılın ilk 3 ayında, martın son haftasındaki 23.59 liralık zirvesinden gerilemesine rağmen yüzde 66 yükseldi.

STOK HAMLESİ FİYATI DÜŞÜRDÜ

Nisan ayına gelindiğinde ise Türkiye dahil Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 19 ülke arz sıkıntısını aşmak amacıyla acil petrol stoklarından 120 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı verdi. Bu karar öncesi 106-108 dolar civarında seyreden brent petrolün varil fiyatı, açıklamanın ardından 101 doların altını gördü.