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Açıklama Bekleniyor! Benzin ve motorin fiyatları düştü mü? Son dakika: 12 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları

Açıklama Bekleniyor! Benzin ve motorin fiyatları düştü mü? Son dakika: 12 Nisan benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili indirim açıklaması bekleniyor! Brent petrol fiyatlardaki sert düşüş beraberinde LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanacak muhtemel indirime çevrildi. Peki, motorin, benzin ve LPG fiyatları düştü mü? İşte, güncel 12 Nisan benzin ve motorin fiyatları...

12.04.2022 - 08:07 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Benzin ve motorin fiyatları düştü mü? Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili indirim açıklaması geldi mi? Bilindiği üzere brent petrol varil fiyatlarında yaşanan düşüş beraberinde benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisini getirdi. Peki, benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi mi? İşte indirim gündeminde son durum...

  • BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM AÇIKLAMASI VAR MI?

    Brent petrol varil fiyatlarının düşerek 100 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu.

    Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısı itibarı ile (12 Nisan) motorinde 1,4 TL'lik; benzinde ise 1,2 TL'lik indirim bekleniyor. 

  • ANKARA VE İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 12 NİSAN

    12 Nisan tarihi itibariyle benzin ve motorin fiyatları şu şekilde: 

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.21 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.23 TL 

  • Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

    Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

    İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

    İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

  • MARTTA ZAM ŞAMPİYONU OLDU

    TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motorindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi. Bu sebeple motorin ve benzin arasındaki makas açıldı. Motorinin litresi 21.23 liraya satılırken benzinin litresi 19 lira oldu. Motorin fiyatı yılın ilk 3 ayında, martın son haftasındaki 23.59 liralık zirvesinden gerilemesine rağmen yüzde 66 yükseldi.

    STOK HAMLESİ FİYATI DÜŞÜRDÜ

    Nisan ayına gelindiğinde ise Türkiye dahil Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 19 ülke arz sıkıntısını aşmak amacıyla acil petrol stoklarından 120 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı verdi. Bu karar öncesi 106-108 dolar civarında seyreden brent petrolün varil fiyatı, açıklamanın ardından 101 doların altını gördü. 

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