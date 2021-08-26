Açıkhava'da 'Zengin Mutfağı' keyfi

Turkcell Vadi Açıkhava Tiyatro Günleri, Şener Şen'i tiyatro seyircisiyle tekrar buluşturan 'Zengin Mutfağı' ile başladı. Anadolu Efes'in katkılarıyla, DasDas prodüksiyonu ve Atlantis Yapım organizasyonuyla sahnelenen oyunda Şen, Vasıf Öngören'in imzasını taşıyan oyunda aşçı 'Lütfü Usta'yı canlandırdı. Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı eşlik etti.

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