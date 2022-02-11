Açık kuruyemiş tüketenler dikkat!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, bu ürünleri alırken dikkat edilmesi gerektiğini, aksi taktirde aflatoksin içeren ürünlerin karaciğer kanserine yol açtığını söyledi.
Açıkta satılan ve uzun süre beklemiş kuruyemiş tüketenlere uzmanından uyarı geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, uzun süre açıkta bekleyen kuruyemişlerde aflatoksin oluştuğunu ve bu üreyen maddenin karaciğer kanserine yol açtığını söyledi.
Çalışkan, “Aflatoksinler yüksek dozda tüketildiklerinde zehir etkisi gösterir. Doğada bulunan zararlı mantar türleri tarafından oluşturulan toksinlerden biri de aflatoksindir. Nemli ve sıcak alanlarda haşerelerin kemirdiği çatlak bakliyat ve yemişlerde hızla çoğalır. Isı ve kaynatma ile yok edilemez, o yüzden de baştan bulaşması engellenmelidir. Peki vücuda girerse neler olur diye sorarsanız; ağızdan alınır, kana geçerek tüm organlara yayılır, akut ve kronik zehirlenme, kanser gibi rahatsızlıklara yol açar. En çok karaciğere hasar verir, bağışıklık sistemini bozar ve genellikle organ yağlanmalarına neden olur. Kanserojen, zehirleyici, genetiği bozucu ve anne karnındaki bebekte gelişme kusuru yapabilecek kadar geniş bir yelpazede zararları mevcut. Vücutta en fazla zarar verdiği organ ise karaciğerdir. Siroz, karaciğer ve safra yolları kanserine sebep olur” ifadelerini kullandı.
KURU VE SOĞUK ORTAMDA SAKLANMALILAR
Çalışkan, hayvanların aflatoksinlenmiş yem ile beslenmesi sonucunda et ve süt ürünlerinden de insanlara zehirli etkisinin geçebileceğini belirterek, “Bakliyat ve kuruyemişlerden yer fıstığı, buğday, darı, mısır, kuru baklagil, süt, süt ürünleri, et ürünleri ve baharatlarda aflatoksin bulunuyor. Bu arada insan sağlığına zararı dışında tarım ve hayvancılıkta verimi düşürmesi de büyük önem arz ediyor” dedi.
Gıdalarda belli düzeylerde aflatoksinin bulunabileceğini sözlerine ekleyen Çalışkan, “Ülkemizde aflatoksin düzeyleri ölçümler yaparak yiyeceklerin zararlı olup olmadıkları, yenip yenilemeyecekleri belirleniyor. Yüksek miktarda aflatoksin içeren yiyecekler imha ediliyor” ifadelerini kullandı.
Dr. Çalışkan, aflatoksin riski bulunan gıdaların kuru ve soğuk ortamda uygun ambalajlarda saklanması gerektiğini hatırlatarak, “Gıdalarda aflatoksin üremesini engellemek için hijyenik üretim, uygun muhafaza koşulları ve son tüketim tarihinden önce tüketmek gerekir” dedi.
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