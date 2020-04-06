Açık Kapı yardım başvurusu, hem internet üzerinden e devlet ve acikkapi.gov.tr adresinden hem de vatandaşların valilik ve kaymakamlık yoluyla yapabilir. Cumhurbaşknaı Erdoğan'da bugün yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çekerek hem de bayram ikramiyelerini ödeyerek rahatlattık. 2 milyon 300 bin haneye yardım için hazırlıklara başladık. Özellikle yevmiye, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; valilik veya kaymakamlarımıza telefonla durumunuzu anlatmanız halinde devletimiz her türlü desteği size verecektir." diyerek Açık Kapı'yı işaret etti. Açık Kapı başvuru detayları haberimizde.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU E DEVLET

Açık Kapı yardım başvurusu internetten e-Devlet ya da acikkapi.gov.tr sitesi üzerinden yapılıyor.

E DEVLET AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

acikkapi.gov.tr üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar TC. Kimlik numarası, ad soyad, annenin evlenmeden önceki soyadının ilk ve son harfi ile cep telefonu numarasını doğru bir şekilde girmeli.

ACIKKAPI.GOV.TR ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA

Açık Kapı yardım başvurusu sorgulama işlemi de yine hem e-Devlet hem de acikkapi.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor.

acikkapi.gov.tr üzerinden başvuru sorgulama yapacak vatandaşlar aşağıdaki uyarılara dikkat etmeli:

ACIKKAPI.GOV.TR ÜZERİNDEN SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Başvurunuz sonrası sistem tarafından size verilen numarayı T.C. kimlik numaranız ile birlikte girerek ONAY KODU GÖNDER butonuna tıklayınız. Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabilirsiniz.

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.