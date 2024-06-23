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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Açık kapı' faciasında acı haber! | Son dakika haberleri

        'Açık kapı' faciasında acı haber!

        Edirne'de sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı minibüsten düşen 63 yaşındaki Ufuk Çelik, 16 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 23.06.2024 - 10:13
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        'Açık kapı' faciasında acı haber!
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı yolcu minibüsünden düşen Ufuk Çelik (63), 16 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, 7 Haziran saat 11.30 sıralarında meydana geldi. R.G., yönetimindeki yolcu minibüsü ile durak dışında yolcu almak için kapısını açarak yol kenarında durmak istedi.

        Bu sırada minibüste ayakta duran Ufuk Çelik, dengesini kaybederek açılan kapıdan düştü. Başını yere çarpan ve ağır yaralanan Çelik, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

        Hayati tehlikesi bulunan Çelik, ilk müdahalesinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ufuk Çelik, 16 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan minibüs sürücüsü R.G. ise polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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