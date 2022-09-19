Olay dün akşam saatlerinde ilçenin Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Tural, iddiaya göre evinde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan yeğeni Ayşe Nur Tural'a isabet etti.

Samsun'da, muhtarın kaza kurşunu ile ölen Ayşe Nur Tural'ın (20), cenazesi için yola çıkan dayı İsmail Tural kazada hayatını kaybetti. Dayı ve yeğeni bugün gözyaşları arasında birlikte toprağa verildi.

AYŞE NUR KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan Ayşe Nur Tural, muhtar amcası Tural tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan ve hemen ameliyata alınan genç kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muhtar Tural, olaydan sonra tabancasıyla birlikte jandarmaya teslim olarak, silahını temizlerken kazara yeğenini vurduğunu itiraf etti. Muhtar Tural, jandarmadaki işlemlerin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ACİL TIP TEKNİKERİ BÖLÜMÜNÜ KAZANMIŞ

Amcasının silahını temizlerken kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Tural'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ayşe Nur Tural'ın bu sene girdiği üniversite sınavında Gümüşhane Üniversitesi Paramedik Bölümü'nü (Acil Tıp Teknikeri)kazandığı bu kente gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.