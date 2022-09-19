Samsun'da, muhtarın kaza kurşunu ile ölen Ayşe Nur Tural'ın (20), cenazesi için yola çıkan dayı İsmail Tural kazada hayatını kaybetti. Dayı ve yeğeni bugün gözyaşları arasında birlikte toprağa verildi.
Olay dün akşam saatlerinde ilçenin Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Tural, iddiaya göre evinde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan yeğeni Ayşe Nur Tural'a isabet etti.
AYŞE NUR KURTARILAMADI
Kanlar içinde kalan Ayşe Nur Tural, muhtar amcası Tural tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan ve hemen ameliyata alınan genç kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muhtar Tural, olaydan sonra tabancasıyla birlikte jandarmaya teslim olarak, silahını temizlerken kazara yeğenini vurduğunu itiraf etti. Muhtar Tural, jandarmadaki işlemlerin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
ACİL TIP TEKNİKERİ BÖLÜMÜNÜ KAZANMIŞ
Amcasının silahını temizlerken kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Tural'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ayşe Nur Tural'ın bu sene girdiği üniversite sınavında Gümüşhane Üniversitesi Paramedik Bölümü'nü (Acil Tıp Teknikeri)kazandığı bu kente gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.
DAYI CENAZE YOLUNDA KAZADA CAN VERDİ
Ayşe Nur Tural'ın ölüm haberini alıp cenazeye katılmak için yola çıkan dayısı İsmail Tural'ın kullandığı hafif ticari araç, sabah saat 04.30 sıralarında Amasya'dan Çorum istikametine giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmail Tural hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDILAR
Amcasının tabancasından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Ayşe Nur Tural ile yeğeninin cenazesine katılmak isterken geçirdiği kazada yaşamını yitiren dayısı İsmail Tural, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Ayşe Nur'un babası Mikail Tural cenazede taziyeleri kabul etti.
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