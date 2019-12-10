Senaryosunu Buğra Gülsoy'un yazdığı, Andaç Haznedaroğlu'nun yönettiği ve başrollerde Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci'nin rol aldığı Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Peki Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ve oyuncuları...

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir'de çekildi. Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, Acı Tatlı Ekşi filminin asıl çekildiği yer İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesi oldu. Acı Tatlı Ekşi filminin deniz ve sahil sahneleri de İzmir'de çekildi.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİNİN KONUSU

Acı Tatlı Ekşi filminin konusunda bir aşk hikayesi anlatılıyor. Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinçci) birbirine aşık 2 gençtir. 5 sene sonra buluşmak üzere ayrılık anlaşması yapan ikilinin yolları 5 yıl sonra yeniden kesişiyor. Gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okumasının hikayesi Acı Tatlı Ekşi filminde yer alıyor.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Duygu)

Buğra Gülsoy (Murat)

Yusuf Akgün (Alper)

Gözde Türkpençe (Eliz)

Osman Alkaş (Hakan)

Füsun Demirel (Murat'ın Annesi)

Rahmi Dilligil (Murat'ın Babası)