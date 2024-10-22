Acı ölüm! Nefes borusuna fıstık kaçtı

Samsun'da evlerinde ikiz kardeşi ile yemek yerken nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ikiz kardeşi Ecem ile birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki Defne Kayadibi, yediği fıstığın nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aile fertleri sağlık görevlisi olan komşularından yardım istedi. Eve gelen sağlık çalışanı çocuğun nefes borusundaki fıstığı, yaptığı 'Heimlich manevrası' sonrası çıkarmayı başardı. Ailesinin aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesine kaldırılan Defne Kayadibi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayadibi'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.