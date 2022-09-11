Acı olay! Aynı kaderi paylaştılar

DHA

Trabzon'da, aynı anda rahatsızlanan 2 kuzen, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Araklı ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde oturan İsmail Yılmaz, dün akşam saatlerinde ailesi ile yemek yediği sırada aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Hüsnü Yılmaz, çağrılan ambulansa yolda teslim etmek için amcasının oğlu İsmail Yılmaz'ı otomobiline koyup, yola çıktı.

2 KUZEN KURTARILAMADI

Bu sırada sağlık ekibi de mahalleye geldi. İsmail Yılmaz'ın ambulansa konulduğu sırada Hüsnü Yılmaz da aniden fenalaştı. İki kuzen, ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdikleri belirlenen kuzenler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İsmail Yılmaz

Kuzenlerin ölümü haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.