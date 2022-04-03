Heyelanın ardından acı kaza! Oğluna yardım ediyordu

Düzce'de, Bolu Dağı Tüneli'ndeki heyelanla yolun kapalı olması nedeniyle TEM otoyolunda geri manevra yapan sürücü, yardımcı olan babası Niyazi Erdoğan'ı ezdi.
Kahreden kaza, 05.30 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, mola verdikten sonra Ankara istikametine gitmeye çalışan Miktat Erdoğan'ın (45) kullandığı 61 K 8966 plakalı TIR, otoyolda yanlış istikamete giriş yaptı. Yol ayrımından İstanbul istikametine giren Miktat Erdoğan, Bolu Dağı tünel mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu fark ederek, geri manevra yaptı ve gişelerden çıkarak D-100 karayolunu kullanmak istedi.
BABA, YARDIM ETMEK İÇİN TIR'IN ARKASINA GEÇTİ
Bu sırada yanında bulunan baba Niyazi Erdoğan (69), geri manevra yapmasına yardımcı olmak için TIR'ın arkasına geçti. Geri manevra yapan sürücü Miktat Erdoğan gişelere dönünce TIR'dan inerek babasının araca binmesini bekledi. Araca gelmeyen babasını arayan sürücü, manevra yaptığı yerde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Niyazi Erdoğan'ın düşerek TIR'ın tekerlekleri arasına sıkıştığı ve yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendikten sonra hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Miktat Erdoğan, olay yerinde sinir krizi geçirirken güçlükle sakinleştirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücü Miktat Erdoğan gözaltına alındı.
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