Sıcak çikolatanın her halini çok seviyoruz. Hiç kalorisi olmasa günde en az 2 kez seve seve içeriz bunu da çok iyi biliyoruz. Bu sefer tarzımızı biraz değiştirelim istiyoruz. Çikolata ve acı biberin uyumuyla oluşan bu lezzete bayılacaksınız.

Önce ezilmiş minik parçalar halinde hazırladığımız kırmızı biberlerden şekerli bir şurup hazırlıyoruz. Acı biberli sıcak çikolata tarifini mutlaka denemenizi öneririm.

Acı Biberli Sıcak Çikolata İçin Gereken Malzemeler:

3/4 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kırmızı biber(rondodan geçirilmiş)

2 paket çikolata(160 gram)

2 su bardağı süt

Acı Biberli Sıcak Çikolata Yapılışı:

İlk önce şeker ve rondodan geçirdiğiniz kırmızı biberleri ocakta suya katarak, rengi hafif dönene kadar kaynatın.

Daha sonra bu karışımı süzün.

Oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Çikolataları sıcak su dolu tencereye ayrı bir kap oturtarak eritin.( Benmari usulü)

Erimiş olan çikolatanın üzerine sütü yavaş yavaş ilave edin.

Son olarak ilk hazırladığınız acı biberli karışımı ekleyin.

İyice karıştırın.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çikolata kıvamının bozulmaması ve istediğimiz dokunun elde edilmesi için; çikolataları eritirken kabın suyla direkt temasından olabildiğince kaçının.

Dilerseniz acı biberli şuruba farklı lezzetler katmak için çubuk tarçın, karanfil veya yıldız anason gibi baharatlardan da ekleyebilirsiniz.