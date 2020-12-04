Sıcak çikolatanın her halini çok seviyoruz. Hiç kalorisi olmasa günde en az 2 kez seve seve içeriz bunu da çok iyi biliyoruz. Bu sefer tarzımızı biraz değiştirelim istiyoruz. Çikolata ve acı biberin uyumuyla oluşan bu lezzete bayılacaksınız.
Önce ezilmiş minik parçalar halinde hazırladığımız kırmızı biberlerden şekerli bir şurup hazırlıyoruz. Acı biberli sıcak çikolata tarifini mutlaka denemenizi öneririm.
Acı Biberli Sıcak Çikolata İçin Gereken Malzemeler:
3/4 su bardağı su
1,5 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı kırmızı biber(rondodan geçirilmiş)
2 paket çikolata(160 gram)
2 su bardağı süt
Acı Biberli Sıcak Çikolata Yapılışı:
İlk önce şeker ve rondodan geçirdiğiniz kırmızı biberleri ocakta suya katarak, rengi hafif dönene kadar kaynatın.
Daha sonra bu karışımı süzün.
Oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Çikolataları sıcak su dolu tencereye ayrı bir kap oturtarak eritin.( Benmari usulü)
Erimiş olan çikolatanın üzerine sütü yavaş yavaş ilave edin.
Son olarak ilk hazırladığınız acı biberli karışımı ekleyin.
İyice karıştırın.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Çikolata kıvamının bozulmaması ve istediğimiz dokunun elde edilmesi için; çikolataları eritirken kabın suyla direkt temasından olabildiğince kaçının.
Dilerseniz acı biberli şuruba farklı lezzetler katmak için çubuk tarçın, karanfil veya yıldız anason gibi baharatlardan da ekleyebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!