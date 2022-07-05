HABERTURK.COM

2006'da Enis Cergel ile dünyaevine giren oyuncu Açelya Akkoyun, 2009 yılında da kızı Alya Deniz'i kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Cergel ile mutlu birlikteliği süren Akkoyun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"BİZİ ÇOK SEVİYORUM"

49 yaşındaki oyuncu, paylaşımında "16 yıl biter, 17 başlar! Bugün ikinci doğum günüm 5 Temmuz... 16 yılı evlilikle bitirdik, tanışma 18 yıl... Daha nice yıllara benim güzel gönüllüm, güzel kalplim... Çevresine, kendisine 'Daha ne katarım?' diye her gün kalbi çarpan sevgilim, eşim, dostum, arkadaşım... Canım kızımın canım babası, canımız... Hep beraber nice yıllarımız olsun. Sizi çok seviyorum... Bizi çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

2 KEZ EVLENDİ

Öte yandan Açelya Akkoyun, ilk evliliğini 1998 ile 2002 yılları arasında meslektaşı Civan Canova ile gerçekleştirmişti.

Açelya Akkoyun'un eski eşi Civan Canova

Akkoyun, daha sonra 2006'da Enis Cergel ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, 13 yaşında Alya Deniz adında bir kızı bulunuyor.