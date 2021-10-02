Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" adlı programın bu haftaki konuğu ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun oldu.
Oyunculuğun aslında "dem işi" olduğunu ifade eden Akkoyun "Elbette teknik, genç yetenekler, yetenekli olmak muhteşem. Allah tarafından verilmiş ama demlenmiş bir yetenek, çok lezzetlidir. Dolayısıyla oyunculuğa katkısı olduğuna inanıyorum. Jack Nicholson, Haluk Bilginer bambaşka lezzetler... Dolayısıyla oyunculuk dem işi olduğu için yaşanmışlıkların ve insanın hayata bakışının da o deme katkısı olduğunu düşünüyorum." dedi.
Akkoyun, Haluk Bilginer'e hayranlığını, "Onu seyrederken içimden ağlamak geliyor. O kadar güzel oynuyor ki gerçekten ağlamak geliyor." diyerek, dile getirdi.
"DEVAMLILIK SIKIYOR"
"Mahallenin Muhtarları" dizisinde 11 yıl boyunca rol alan Açelya Akkoyun, uzun soluklu bir işte tekrar olup, olmayacağı sorusuna yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, "İstemem' demek içimi korkutuyor. 'İsterim' demek de korkutuyor. Oyuncunun artık oyuncu koçuyla çalışması gereken bir dönemdeyiz. İstediğiniz kadar star olun değişik rollere sizi büründüren, psikolojik olarak bir ekip işiyle ve bence geçişli roller oynamalıyız. Devamlılıklar sıkıyor biraz. Çünkü orada üretmiyorsun, para kazanıyorsun çok aynı olduğu zaman." ifadelerini kullandı.
"TELEVİZYON DİZİLERİNE BİR BOYUT GETİRDİ"
"Böyle mi Olacaktı" dizisiyle ilgili bir itirafta bulunan Akkoyun "O dizide ben siz olmak istemiştim. Aslında orada, sizden yola çıkarak o diziyi yaptı Türker İnanoğlu. Ben bunu bu programa saklamıştım. İlk adı 'Üç Arkadaş'tı. Sonra 'Böyle mi Olacaktı' oldu. Türker ağabey geldi, 'Üçünüz üç yakın arkadaşsınız' dedi. Beni size, Berna'yı Fatma Girik'e, Hande'yi de Türkan Hanım'a benzetmişlerdi. Öyle bir gazete kupürleri çıkmıştı, hatırlıyorum. Yola çıkış oydu, çok da güzel başladık. Uzun sürdü, çok sıcak bir işti yani ve Türkiye'nin ilk televizyon dizilerindendi. Daha doğrusu ilk entrika... Bir boyut getirdi televizyon dizilerine." açıklamasını yaptı.
Bir kadın siyasetçiyi canlandırmak istediğini de söyleyen Açelya Akkoyun, "Çok isterim bir siyasetçi, siyasi bir kadın figürü oynayabilmek. Pek kullanılmadı dizilerde kadın politikacı. Çok isterdim bir tarihi dizide sultan oynayabilmek. Keşke olsa..." dedi.
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