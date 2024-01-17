ABSTRA Borusan Sanat'ta

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Borusan Müzik Evi’nde 20 Ocak Cumartesi, 2024’ün ilk konuğu ABSTRA

Borusan Müzik Evi’nde yeni yılın ilk konuğu ABSTRA! Avangart caz, free jazz ve özgür doğaçlama gibi müziklerden beslenen ve uluslararası sanatçı dostlarıyla doğaçlama konserler vermeye devam eden ABSTRA, Matthias Schubert’le birlikte 20 Ocak Cumartesi günü, saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak. ABSTRA, konuk sanatçılar ile yakaladıkları uyum ve uyumsuzluğun, denge ve dengesizliğin yarattığı seslerin mekân içindeki yolculuklarını konu alıp teknoloji unsurlarını müziğinde yoğun olarak kullanıyor.

Bu konserle ilgili, konser günü saat 19.00’da, radyo Borusan Klasik’te Andaç Üzel tarafından hazırlanan ve sunulan “Borusan Müzik Evi” programını takip edebilirsiniz.

Alenxandra Conunova BİFO ile ilk kez buluşuyor

BİFO’nun 18 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleştireceği konserdeki konuk şef, Cambridge Üniversitesi ve Kraliyet Müzik Akademisi gibi iki saygın kurumdan başarıyla mezun olan Finnegan Downie Dear. Paris Orkestrası, Mahler Oda Orkestrası ve Suisse Romande gibi topluluklarla konserler vermiş olan keman sanatçısı Alenxandra Conunova, BİFO ile ilk kez buluşacağı bu konserde, Çaykovski’nin Re Majör Keman Konçertosu’nu seslendirecek. BİFO, konserin ikinci yarısında ise Çaykovski’nin 6. Senfoni’sini seslendirecek.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Sungu Okan, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Konserin devamındaki sohbetler ve canlı konser yayını, 19.45 itibariyla radyo Borusan Klasik’ten dinlenebilir.