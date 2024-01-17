Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Müzik ABSTRA Borusan Sanat'ta

        ABSTRA Borusan Sanat'ta

        Borusan Müzik Evi'nde yeni yılın ilk konuğu ABSTRA, 20 Ocak Cumartesi günü Matthias Schubert'le birlikte bir konser verecek. BİFO'nun 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği konserde konuk şef Finnegan Downie Dear olurken keman sanatçısı Alexandra Conunova, BİFO ile ilk kez buluşacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABSTRA Borusan Sanat'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borusan Müzik Evi’nde 20 Ocak Cumartesi, 2024’ün ilk konuğu ABSTRA

        Borusan Müzik Evi’nde yeni yılın ilk konuğu ABSTRA! Avangart caz, free jazz ve özgür doğaçlama gibi müziklerden beslenen ve uluslararası sanatçı dostlarıyla doğaçlama konserler vermeye devam eden ABSTRA, Matthias Schubert’le birlikte 20 Ocak Cumartesi günü, saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak. ABSTRA, konuk sanatçılar ile yakaladıkları uyum ve uyumsuzluğun, denge ve dengesizliğin yarattığı seslerin mekân içindeki yolculuklarını konu alıp teknoloji unsurlarını müziğinde yoğun olarak kullanıyor.

        Bu konserle ilgili, konser günü saat 19.00’da, radyo Borusan Klasik’te Andaç Üzel tarafından hazırlanan ve sunulan “Borusan Müzik Evi” programını takip edebilirsiniz.

        Alenxandra Conunova BİFO ile ilk kez buluşuyor

        BİFO’nun 18 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleştireceği konserdeki konuk şef, Cambridge Üniversitesi ve Kraliyet Müzik Akademisi gibi iki saygın kurumdan başarıyla mezun olan Finnegan Downie Dear. Paris Orkestrası, Mahler Oda Orkestrası ve Suisse Romande gibi topluluklarla konserler vermiş olan keman sanatçısı Alenxandra Conunova, BİFO ile ilk kez buluşacağı bu konserde, Çaykovski’nin Re Majör Keman Konçertosu’nu seslendirecek. BİFO, konserin ikinci yarısında ise Çaykovski’nin 6. Senfoni’sini seslendirecek.

        Konser öncesinde Aydın Büke ve Sungu Okan, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Konserin devamındaki sohbetler ve canlı konser yayını, 19.45 itibariyla radyo Borusan Klasik’ten dinlenebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borusan sanat
        #ABSTRA
        #Borusan Müzik Evi
        #konser
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Habertürk Anasayfa