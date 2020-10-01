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Absorbe Tanımı:

Absorbe kelimesini anlamı; absorb sözünden gelen ve emmek olarak tanımlanan bir sözün türemesi ile absorbe, bir şeyi almak ve daha büyük bir birimin parçası yapmak olarak tanımlanır.

Absorbe Nedir TDK:

Soğurmadır, katı veya sıvı maddeden soğurma yoluyla bir gazı emmesi anlamına gelir.

Absorbe Örnek Anlatımı:

Absorbe, içinden veya gözeneklerden veya boşluklardan geçen bir şeyi almak. Tamamen yansıma veya aktarım olmadan tutmak (örneğin radyasyon veya ses),darbeyi emen bir tampon. Katlanmak; barındırma, ek zorlukları absorbe edememek gibi örnekler ile ifade edilir.

Absorbe Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bu bilgilerin absorbe edildiği açıkça ortaya çıktı.

Senin gücünü absorbe edebilecek birini tanıyorum