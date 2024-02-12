Aboubakar, Messi'ye rakip oluyor!
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy teklif yaptı.
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Beşiktaş'ta geleceği şu an için belirsiz olan Vincent Aboubakar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Fransız basınında yer alan habere göre, MLS ekibi LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.
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LA Galaxy'nin, Kamerunlu golcüye 18 aylık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.
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Aboubakar'ın Güney Amerika'dan da teklifler aldığı ve geleceği için kısa süre içerisinde karar vereceği öne sürüldü.
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Vincent Aboubakar, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından kadro dışı kalmıştı.
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Siyah-beyazlılarda geleceği şu an için belirsiz olan ve sakatlığı devam eden 32 yaşındaki futbolcunun Fernando Santos'un göreve dönmesinin ardından kadroya geri dönmesi bekleniyor.
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Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Vincent Aboubakar, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
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Aboubakar'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.