Aboubakar'dan Salah'a olay sözler!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'dan Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'a flaş sözler... Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Kamerunlu golcü, Salah hakkında yaptığı olumsuz yorumlarla gündem oldu.
Salah'ın futbol kamuoyunda fazla abartıldığını belirten Aboubakar, kendisinin de en az Mısırlı futbolcu kadar kaliteli olduğunu öne sürdü.
"ONUN YAPTIKLARINI YAPABİLİRİM"
Muhammed Salah'ın Avrupa'da üst düzey kulüplerde oynadığı için bu kadar öne çıktığını söyleyen Aboubakar, "Muhammed Salah'tan asla etkilenmedim. Açıkça söylüyorum çünkü dürüst bir insanım ve olaylara kendi bakış açım var. Etkilenmiş olsaydım, bunu söylerdim. İnsanlar bu düşünceme karşı çıkabilir. Onun yaptıklarını yapabilirim." dedi.
"İyi bir oyuncu, çok gol atıyor ama maç içerisinde çok fazla şey üretmiyor" ifadesini kullanan 30 yaşındaki isim, Mısırlı futbolcunun eksik yönlerinin fazla olduğunu belirtti.
"MBAPPE SEVİYESİNDE DEĞİL"
Mbappe'nin Salah'tan daha iyi bir oyuncu olduğunun altını da çizen Aboubakar; "Salah tabii ki Premier Lig'de iyi şeyler yapıyor, çünkü yıllardır orada. Fakat Kylian Mbappe seviyesinde değil. Tekrarlıyorum, bu beniş düşüncem. İnsanların bu fikrimi beğenmemesi de umrumda değil. Salah'ın yaptıklarını ben de yapabilirim. Sadece Avrupa'da üst düzey bir bir kulüpte oynama şansım olmadı." diye konuştu.
Al-Nassr FC'de 35 maça çıkan Aboubakar, 11 gol ve 4 assitlik performans sergiledi. Aboubakar, Beşiktaş'taki iki döneminde ise toplam 67 maçta 35 kez fileleri havalandırmıştı.
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