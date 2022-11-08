Aboubakar'dan Salah'a olay sözler!

Salah'ın futbol kamuoyunda fazla abartıldığını belirten Aboubakar, kendisinin de en az Mısırlı futbolcu kadar kaliteli olduğunu öne sürdü.

"ONUN YAPTIKLARINI YAPABİLİRİM"

Muhammed Salah'ın Avrupa'da üst düzey kulüplerde oynadığı için bu kadar öne çıktığını söyleyen Aboubakar, "Muhammed Salah'tan asla etkilenmedim. Açıkça söylüyorum çünkü dürüst bir insanım ve olaylara kendi bakış açım var. Etkilenmiş olsaydım, bunu söylerdim. İnsanlar bu düşünceme karşı çıkabilir. Onun yaptıklarını yapabilirim." dedi.

"İyi bir oyuncu, çok gol atıyor ama maç içerisinde çok fazla şey üretmiyor" ifadesini kullanan 30 yaşındaki isim, Mısırlı futbolcunun eksik yönlerinin fazla olduğunu belirtti.