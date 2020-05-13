Beşiktaş'ın 3 sezon sonra yeniden kiralamak istediği Vincent Aboubakar'ın yeni bir talibi var. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Kamerunlu golcü için devreye girdi. Porto uzun süre sakatlıklarla boğuşan yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın da görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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