Aboubakar'a bu kez ABD'den talip!
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincet Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Kamerunlu futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alsa da sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi.
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Aboubakar için son iddia ise Afrika basınından geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre golcü oyuncuya ABD MLS ekibi Los Angeles Galaxy talip oldu.
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ABD ekibinin Beşiktaş yönetimine Aboubakar'ın durumunu sorduğu aktarılırken yakın zaman resmi bir teklifin gelebileceği ifade edildi.
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Aboubakar'ın geleceği ile ilgili kararın Afrika Kupası'ndan sonra netleşmesi bekleniyor.
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