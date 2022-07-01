Abla katiline iyi hal!

İHA

Eskişehir’de, ablası Hasret Yüksekkavas’ı vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan katil zanlısı Emrah Tekin, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020’nin kasım ayında, Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Nebiler Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Emrah Tekin (21), ablası Hasret Yüksekkavas’ı (32) boğazından, karnından ve kolundan çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Daha sonra evden dışarı çıkarak elindeki bıçakla kendini bacağından yaralayan Tekin, olay yerinden kaçtı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Hasret Yüksekkavas hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı Emrah Tekin, tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı Emrah Tekin hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Emrah Tekin’in ‘kardeşi kasten öldürmek’ ve kendisini engellemeye çalışan Ayçin A.’yı ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Emrah Tekin mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatı katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanık Emrah Tekin, “Perişanım, her şeye kandım diye böyle şeyler oldu. Çok pişmanım” dedi.

AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN ADLİ TIP RAPORU TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Önceki celsede, sanık Emrah Tekin için düzenlenen adli tıp raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilmişti. Sanığın avukatı ise mahkemeden akıl sağlığına ilişkin tekrar adli tıp raporu alınması talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, yeniden adli tıp raporu alınmasına ilişkin talebin reddine karar vermişti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Tekin’i ‘kardeşi kasten öldürmek’ suçundan iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme heyeti, olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanuna aykırı olması gerekçesiyle sanık hakkında 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezasına hükmetti. Sanığın müşteki Ayçin A.’ya karşı ‘kasten yaralama’ suçundan yargılanması hakkında ise dosyanın ayrılmasına, mevcut tutukluluk halinin devamına karar verildi.