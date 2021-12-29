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Meral Yıldız'ın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, lokantada çalışan Şefik Parlak'ın yanına 3 kardeş geldi. Parlak ile kardeşler bir süre konuştu. Ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kardeş tarafından 9 yerinden bıçaklanan Şefik Parlak, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

'UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ' PAYLAŞTI İDDİASI

Cinayetin sebebinin 'uygunsuz görüntü' olduğu iddia edildi. Yaz aylarında Şefik Parlak'ın isimleri öğrenilemeyen 3 kardeşin ablaları ile birlikte olduğu dönemde 'uygunsuz görüntüsünü' çekip sosyal medyada paylaştığı öğrenildi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından kadın sığınma evine yerleştirilirken, aileler ise olayın kapatıldığı yönünde açıklama yaptıkları öğrenildi. Yaşananlardan aylar sonra kadının kardeşlerinin olayı hazmedemeyip Şefik Parlak ile konuşmak için çalıştığı lokantaya gittiği ve çıkan tartışmada Parlak'ı bıçakladıkları öne sürüldü.