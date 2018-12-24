Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bugün öğle saatlerinde kadına yönelik silahlı bir şiddet daha yaşandı. Saldırı, SEKA Sporcu Eğitim Merkezi’nde bulunan kafeteryanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce hapishaneden çıkan Sami K. isimli şüpheli, kendisini abisi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.’yi sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı.

KAFETERYA ÇALIŞANI SİLAHI ALDI

İHA'da yer alan habere göre şüpheli, kendisini görüp koşmaya başlayan Gülbeyaz K.’ye defalarca ateş etti. Arkasından ateş eden eşinden kurtulmak için yol kenarında bulunan spor salonunun önündeki kafeteryaya sığınmak isteyen Gülbeyaz K.'nin bacağına kurşunlardan biri isabet etti. Gülbeyaz K. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören kafeterya çalışanlarından birisi koşarak saldırgan Sami K.’nin üzerine atlayarak silahı elinden aldı.

SAÇMALAR KALÇASINI PARÇALADI

Şüpheliyi etkisiz hale getiren çalışanlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Sami S. gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Gülbeyaz K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk kontrolde pompalı tüfekten çıkan saçmalarla kalçası parçalandığı Gülbeyaz K., ameliyata alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ameliyatı süren Gülbeyaz K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen bir kafeterya çalışanı olayı polis ekiplerine anlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.