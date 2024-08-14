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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdurrahim Albayrak, Jose Mourinho'ya yanıt verdi - Galatasaray Haberleri

        Abdurrahim Albayrak, Jose Mourinho'ya yanıt verdi

        Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik eleştirileri haksız bulduğunu belirterek, Galatasaray'ın birlik içinde 25. şampiyonluğa ulaşacağına inandığını söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yorumlarına da tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:19
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        Jose Mourinho'ya yanıt verdi
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        Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı bugün Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

        Albayrak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik sözlerine yanıt verdi ve şunları söyledi:

        "Bakın bizim hocamızı eleştiriyorlar. Kimsenin ağzından bir şey çıkmıyor. Yok iki adım attı, üç adım attı, dört adım attı. Bi dur da, bir dur daha dün geldin. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak Allah'ın izniyle 25. şampiyonluk gelecek."

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