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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, yarı finalde - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, yarı finalde

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:56 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:56
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        Öztürk-Turan ikilisi yarı finalde!
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        Milli sporcular Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları para masa tenisi çiftler kategorisinde MD 8 sınıfında yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

        South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, 3 numaralı seribaşı Güney Kore'den Gil Jung Kim-Gun Young Kim çiftiyle karşılaştı.

        2016 Rio'da altın, 2012 Londra ve 2020 Tokyo'da gümüş madalya alan rakiplerini 11-4, 11-7 ve 11-6 setlerle yenen milli sporcular, tarihi bir başarıya daha imza attı.

        Yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantileyen milli sporcular, finale çıkabilmek için yarın TSİ 19.00'da Çinli Fu Liu-Xiang Zhai ikilisiyle karşılaşacak. Milli sporcular bu maçı kazanırsa 31 Ağustos Cumartesi günü TSİ 15.00'te final maçına çıkacak. Abdullah-Nesim ikilisi yarı finali kaybederse, bronz madalya alacak.

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