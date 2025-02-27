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        Haberler Gündem Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile buluştu

        Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile buluştu

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, medya kuruluşlarının yöneticileri ile il binasındaki kahvaltıda bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:28
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        Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile buluştu
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        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8’inci Olağan İl Kongresi ve 8. Olağan Büyük Kongre sonrası medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

        Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

        Özdemir, göreve geldiği günden itibaren İstanbul’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ve bundan sonraki yol haritası hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, şehrin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Ayrıca 8. Olağan Büyük Kongre sonrası büyük oranda yenilenen teşkilatın heyecanına ve hedeflerine vurgu yaptı.

        "ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ"

        Teşkilatın önümüzdeki dönemde İstanbul’u yeniden hizmetlerle buluşturulacağını ifade eden Özdemir. “Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul” sözünü hatırlatarak “Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

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        Başkan Özdemir, İstanbul’un polemiklerle değil hizmetlerle yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, “Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz.” dedi.

        Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri “Yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz" söylemi olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz? İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu, istanbul’a değer katan bir projeleri oldu. Maalesef diyemiyoruz” dedi.

        "OTOBÜSLER PATLAMAK ÜZERE"

        Toplu taşıma ile ilgili gelen bir soru üzerine Özdemir, 2019’da 5,8 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç otobüs filosunun teslim edildiğini söyledi. Günümüzde ise Avrupa’nın en yaşlı otobüs filosu haline getirildiğini ifade ederek “İstanbul’da otobüsler patlamak üzere.”dedi.

        Katılımcıların soru ve görüşlerini dinleyen Başkan Özdemir, AK Parti’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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