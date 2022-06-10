Kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol A Takımı'nın orta saha oyuncusu Abdullah Durak'ın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı kaydedildi.

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