Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde'yi mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Mücadele sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedefleri için çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Avcı, “Geçen haftadan birkaç konu başlığı var aslında. Birincisi, resmi müsabaka olarak ikinci müsabakamızı oynadık. Molde ile ilgili düşüncelerimi söyledim. Bir sistem, bir organizasyon takımı. Son 10 senenin 8 senesinde Avrupa kupalarında oynuyor. Bununla birlikte bugün 20. resmi müsabakalarını oynadılar. Hiç alışık olmadığımız bir sentetik saha, hiç alışık olmadığımız bir futbol topu vardı. Sadece dün antrenman yapabildik. Rakibin de buna alışık olduğu, zeminin ıslandığında topun gidiş şeklinin de değiştiği bir durum vardı. Bunlar olumsuz olarak baktıklarımız. Ancak oyuncularım iki maçtır özellikle topa sahip olmayı, organizasyonları, sabırlı oyunu çok iyi yaptılar. İstatistik olarak korner sayısı, şut sayısı, rakip ceza sahasına girişleri çok yüksek. İki maç da elimizdeydi, daha erken bitirebilirdik. Ancak bugün penaltılara kısmet oldu. Lige başlamadan önce özellikle 2. resmi müsabakadan sonra bu oyunu daha da geliştirerek oynayacak bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bugün tur atlamak bizim için önemliydi. Hem genel olarak bir mesaj vermek adına, hem de özgüveni daha da yakalamak ve hedeflere daha da hızlanmak adına önemli bir gündü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu ay yoğun bir ay, üç gün sonra Süper Lig başlıyor. Ona en dinlenmiş şekilde girerek yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.
UĞURCAN ÇAKIR: İYİ MÜCADELE ETTİK VE TURU GEÇTİK
Kaptan Uğurcan Çakır ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle Molde’yi tebrik ediyorum. 20 tane resmi maç oynamışlardı, hazırlardı. İki maçta da çok iyi performans sergilediler, çok iyi mücadele ettiler. İki maçta da dört kez öne geçen taraf bizdik. Bugün berabere kaldık. Uzatmalardan sonra penaltılara gitti, orada kazanmayı bildik. Bizim için çok önemli bir müsabakaydı, hocamızın da dediği gibi hedeflere daha hızlı gitmenin bir yoluydu bu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hocamızın bize verdiği direktifler, yaptırdığı çalışmalar doğrultusunda sahada en iyisini yapmaya çalıştık. İyi mücadele ettik ve turu geçtik. Önümüzde Malatyaspor maçı var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp, Süper Lig’e galibiyetle başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.
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