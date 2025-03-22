Abdullah Avcı: Fenerbahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı, HT Spor'da %100 Futbol programında gündeme dair dikkat çeken ifadelerde bulundu.

REKLAM advertisement1 "FUTBOL KARGAŞADAN POZİSYON OYUNUNA DÖNMÜŞTÜR" Futbolda fizik çok önemlidir, oyun çok hızlanmıştır. Daha atletik ve genç oyunculara dönmüştür, formasyonlar için konuşulabilir. Oynayan oyuncu üzerinden değil, bütün takım üzerinden bakmak gerekiyor. Maçın ertesi günü antrenman yapılıyor, yoğun geçiyor. Bilim, teknoloji, beslenme... Hız ve atletizm son derece önemli, fiziksel veriler son derece önemli. Futbol artık kargaşadan bir pozisyon oyununa dönmüştür. Avrupa ile aramızda baktığımızda yaşlı bir ligiz. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Abdullah Avcı: "Futbol, kargaşadan bir pozisyon oyununa dönmüştür." pic.twitter.com/3SfZf6cdY4 — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2025 "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN FAVORİSİ PSG" PSG bu sene Şampiyonlar Ligi'nin favorisi diyebiliriz. Göze hoş gelen ve fantastik bir oyun var. Hücum setleri çok fazla. Barcelona da değişim içerisinde. Liverpool'da kulüp hafızası kuralı var. Oyun olarak iki maçta da PSG, Liverpool'u ezdi. Fizik çok önemli ama teknik bir tık daha önemli, fiziksiz olmaz. Fiziği teknikle kırarsın. REKLAM 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Abdullah Avcı: "PSG, bu sene Şampiyonlar Ligi'nin favorisi diyebiliriz." pic.twitter.com/xA9Apcx7KZ — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2025

"G.SARAY'DA MERTENS EN İYİ BASKIYI YAPIYOR" Galatasaray'da en iyi baskıyı Dries Mertens yapıyor. Rakibe değmeden onu başka tarafa yönlendiriyor. Rakibi geri döndürüyor. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Rakibe temas etmeden yapıyor. Kapatıyor, bağlantıyı kesiyor ve oyuncuyu başka tarafa yönlendirerek rakibin geri oynamasını sağlıyor. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Abdullah Avcı: "Galatasaray'da en iyi baskıyı Dries Mertens yapıyor. Rakibe değmeden onu başka tarafa yönlendiriyor." pic.twitter.com/82lTnAOeuD — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2025

"FENERBAHÇE ZAMAN AŞIMINA UĞRADI" Artık 'hücum mu savunma mı oynayacaksın' sorusunu duymak istemiyorum. Artık böyle bir şey yok. Fenerbahçe ve A Milli Takım konuları zaman aşımına uğradı artık. Bitti, yaşanmış güzel hikayeler. Keşkelerim hiç yok. O görüşmeler, o sunum, yaşadığımız deneyimler bize bir sonrasında çok önemli şeyler kazandırıyorlar. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Abdullah Avcı: "Artık 'hücum mu savunma mı oynayacaksın' sorusunu duymak istemiyorum. Fenerbahçe ve A Milli Takım konuları zaman aşımına uğradı. Hiç keşkem yok." pic.twitter.com/PnwUKbGY3q — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2025

"FATİH TEKKE'Yİ ARADIM" Trabzonspor'da şampiyon olduğumuzda Fatih Tekke beni aramıştı. Geçen hafta da ben onu aradım. Trabzonspor'un oyun organizasyonu daha iyi olacak, bunu şimdiden söyleyebilirim. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Abdullah Avcı: "Trabzonspor'da şampiyon olduğumuzda Fatih Tekke beni aramıştı. Geçen hafta da ben onu aradım. Trabzonspor'un oyun organizasyonu daha iyi olacak." pic.twitter.com/5spjNqRnP5 — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2025 "MOURINHO VE BURUK'A SAYGI GÖSTERİLMELİ" Jose Mourinho, bütün kupalarını savunma güvenliğini elinde tutarak kazandı. Bunu değiştirmek çok kolay değildir. Okan Buruk ise riskli oyunla kazanıyor. İkisine de herkesin saygı göstermesi gerekiyor. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Abdullah Avcı: "José Mourinho, bütün kupalarını savunma güvenliğini elinde tutarak kazandı. Okan Buruk ise riskli oyunla kazanıyor. İkisine de herkesin saygı göstermesi gerekiyor." pic.twitter.com/7amOib8YOR — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2025

"BEŞİKTAŞ'A OYUNU DEĞİŞTİRMEYE GİTTİM" Beşiktaş'a oyuncuyu değil, oyunu değiştirmeye gittim. Onların alışık olduğu oyundan devam etseydim yavaş yavaş bunu yapsaydım, oradaki sürecim biraz daha uzun olabilirdi. Başakşehir'de tribünde 300 kişiyle topu 7.5 saniyede geri alıyordum, rekorlar kırıyordum. Beşiktaş'ta tribünde 40 bin kişi, 14 saniyede geri alıyorlardı. Oyuncuların yarısı kiralık, yarısı da sonuna gelmiş oyunculardı. Bu bir öz eleştiridir. Türkiye'nin en eski büyük kulübünde olumluyu da olumsuzu da yaşadım. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Abdullah Avcı: "Beşiktaş'a oyuncuyu değil, oyunu değiştirmeye gittim. Yavaş yavaş bunu yapsaydım, oradaki sürecim biraz daha uzun olabilirdi. Türkiye'nin en eski büyük kulübünde olumluyu da olumsuzu da yaşadım." pic.twitter.com/MnugTeSWnB — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2025 "İLETİŞİM OLMADAN OLMAZ" İletişim olmadan olmaz. Oyuncuya dokunmak, temas etmek, hayatı paylaşmak, sahanın dışında konuşabilmek veya restauranta oturup konuşabilmek... Her oyuncuyla bunu sağlamışımdır. Mesela canım suşi istedi, restauranta gittim. Önce Trezeguet, ardından Yunanistan çetesi -Bakasetas, Siopis- geldi. En son da Marek Hamsik içeri girdi. Ödemek için garsonu çağırıp 'IBAN verir misin' dedim. Hamsik'le iletişimimiz çok iyidir, kendisine antrenörlük teklif ettim. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Abdullah Avcı: "İletişim olmadan olmaz. Her oyuncuyla bunu sağlamışımdır. Mesela canım suşi istedi, restorana gittim. Önce Trézéguet, ardından Yunanistan çetesi geldi. En son da Marek Hamšík içeri girdi. Ödemek için garsonu çağırıp 'IBAN verir misin'… pic.twitter.com/oXJNzFyGtl — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2025