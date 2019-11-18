Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, verilen milli arada beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı. Bugüne kadar üç büyük kulüpten de teklif aldığını dile getiren Avcı, devre arası için yapmayı düşündükleri transferleri de dile getirdi.

Burak Yılmaz'a yardımcı olacak bir futbolcu düşündüklerini kaydeden Avcı, "Forvete alternatif düşünüyoruz, saklamaya gerek yok. Güven geçen sene kulübün devamlı oyun sirkülasyonundan dolayı çıkmış bir oyuncu devre arasında. Potansiyeli var, yük fazla gelmiş olabilir. Bu deneyime sahip değil. Kenarda da, santrfor da, yardımcı forvet de kullanabiliyorsun. Geçen sene parçalı bulutlu oynamış bir Umut Nayir'dan bahsediyoruz. Gelişime açık, Galatasaray maçında bize büyük yardımı oldu. Bir tane oyuncu, Burak'ı da rahatlatabilir. Yerli mi, yabancı mı, bakacağız. Hangisi doğru olursa artık" dedi.

2 oyuncu alabileceklerini söyleyen teknik adam, "Transfer için aklımdaki rakam 2 ama kulübün düşüncesi önemli. Bir santrfor, bir de kenar oyuncusu. Şu anda mevcut ve acil gözüken bu. Başka değerlendirmelerimiz de olacak, kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TAKIM OYUNU OYNATTIĞIM İÇİN ÜÇ BÜYÜK TAKIM TARAFINDAN TERCİH EDİLDİM"



3 büyük takımdan da teklif aldığını söyleyen Avcı, "Ben gül bahçesine gelmedim, zorlukları biliyordum ama gelirken hem ben tercih edildim, hem de tercih ettim. Başka alternatifler de vardı. Beni Beşiktaş'a getiren kriter, Başakşehir'de seyirci ve geçmişi, tarihi olmamasına rağmen oynattığım oyundur. O takımda büyük takım oyunu oynattığım için tercih edildim 3 büyük takım ve birçok takım tarafından." dedi.

Beşiktaş'ı seçmesinin nedenine de değinen deneyimli hoca, "Bu takımlar beni tercih etti ve ben de bu sene itibariyle, karşılıklı olan sevginin, saygının tarafındaki ve beni hayallerime götürecek durumu tercih ettim. Beni en çok stadımızdaki ortam heyecanlandırıyor. O başka bir duygu. 40 bin kişiyle oynamak, kazanmak, seyircinin o tutkusu... Beşiktaş taraftarının tutkusunu hiçbir yerde göremedim" ifadelerini kullandı.

Avcı'nın diğer açıklamaları şöyle:

"Oğuzhan'ı, 2012'de milli takım hocasıyken, Beşiktaş'a tavsiye edenlerdenim. 2012'den sonra milli takıma ilk alan hocayım. Transfer olduğunda buraya çağırıp konuştuğum, iletişim kurduğum bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sene yeni bir sayfa açalım, tamamen Oğuzhan'a yıkamayız işi. Performansı için kendisiyle konuştuğumuzda, o da adım attı. Takımın performansı, yaşadığı sakatlıklar... Göztepe maçında iyi oyun oynadı, oyundan aldığımda seyirci alkışladı. Şunu rica ediyorum. Oğuzhan 85'te oyuna girerken, Beşiktaş taraftarı büyük, 1-0 öndeyiz, lütfen protestosunu başka zaman yapsın."

"Adem için de aynı şey geçerli. Bazı oyuncuların yüzü eskidiğinde eleştiri yüksek olabiliyor. Taraftar haklıdır, fedakarlık yapıp maça geliyor ama biraz tepkiyi ayarlarlarsa güzel olur. Oğuzhan'ı ben de oynatmak istiyorum, oyuna atıyorum, kazanmak istiyorum. Ljajic'in 1 sene önceki golleri konuşuluyor ama son 2 maçta Ljajic var. Galatasaray maçında doğru yerde olması, sonra N'Koudou'yu 1'e 1 bırakması var. Özel bir oyuncu. Bir sene önce 8 golken, 9-10 isteniyorsa, düşük gözükebiliyor. İnsan bu, 34 maç aynı verimi alamayabiliriz. Adem sezona çok iyi başlamamıştı, sakatlıklar oldu. Şu anda kazanıyoruz, onların da performansı yukarı çıkmaya başladı. Özel oyuncuları kaybedemeyiz"

VAR YORUMU

"VAR'ı en çok isteyen teknik adamlardan biriyim. Teknolojinin bu kadar hayata girdiği bir yerde, bütün dünyanın başlattığı sürece bizim de başlamamız gerekiyordu. Her başlangıçta sancılar olacaktır. Geçen sene çok gidiliyordu, bu sene o kadar gidilmiyor. Bununla ilgili MHK'nın eğitimleri sıklaştırıp, kulüpleri de eğitim amaçlı bilgilendirmesi lazım. Milli maç aralarında maçlardaki pozisyonlar üzerinden bir sunum da yapabilirler kulüplere. Ben hakem analizi çalışması yaptırıyordum kulübümde. Ben VAR'dan yanayız. VAR'ın adaletine inanmamak elde değil ama orada da insan var. Çizimi yaparken de, kararı verirken de inan var. Bugün hakemlerin işi çok zor, biz de sinirleniyoruz bazen. Çok zor işleri. Arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Bir maç kötü gidince, bir hafta yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Bu hakemlerin evlerine, kapılarına kadar gidildi. Bizim ailemiz yok mu? Biz yüz kızartıcı bir suç mu işliyoruz, bir oyun oynayıp geliştirmeye çalışıyoruz. Benim annem, babam var, ailem var, çocuklarım var, oyun oynuyoruz. Yüz kızartıcı bir suç işlemiyoruz."