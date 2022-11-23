Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilmemiz lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, teknik, taktik ve zihinsel yönden daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Giriş: 23.11.2022 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilmemiz lazım

Spor Toto Süper Lige verilen dünya kupası arasında Trabzonspor, Antalya kampı öncesi mevcut oyuncu kadrosuyla hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. 28 Kasım'a kadar Trabzon'da çalışacak olan bordo-mavililer 29 Kasım-9 Aralık tarihlerinde ise Antalya'ya giderek kamp yapacak.


Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig devam ederken, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arayı yeniden toparlanma adına bir fırsat olarak işaret etmişti. Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen deneyimli çalıştırıcı sık sık oyuncularıyla bir araya gelerek performans düşüklüğü yaşayan takımını ve oyuncularını zihinsel olarak hazır hale getirmeyi hedefliyor.


Avcı, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, "Teknik, taktik ve zihinsel yönden nasıl daha iyi olabiliriz diye hep beraber düşünmeliyiz. Biz de düşünüyoruz ve sorguluyoruz. Daha iyisini yapabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Levent Göktaş hakkında ikinci suikast şüphesi
Levent Göktaş hakkında ikinci suikast şüphesi
3 gün sonra arazide ölü bulundu
3 gün sonra arazide ölü bulundu
Deprem toplanma alanları sorgulama
Deprem toplanma alanları sorgulama
Son depremler listesi
Son depremler listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.